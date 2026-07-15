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МО: в войска РФ в рамках весеннего призыва направили 141 тыс. новобранцев

Весенний период призыва в Вооруженные силы России официально завершен: в войска убыли 141 тысяча человек, призывники не направлялись в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Источник: Аргументы и факты

Весенняя призывная кампания в Вооруженные силы России официально завершена. Как сообщили в Минобороны РФ, за этот период в войска было направлено 141 тысяча новобранцев.

В военном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие срочной службы в ходе весенних отправок не направлялись в ДНР и ЛНР, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

Дополнительно уточняется, что призывники не распределялись в места дислокации российских воинских частей в данных регионах и не привлекались к выполнению задач в рамках СВО.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что призывников не будут отправлять в зону СВО.