МО: в войска РФ в рамках весеннего призыва направили 141 тыс. новобранцев

Весенняя призывная кампания в Вооруженные силы России официально завершена. Как сообщили в Минобороны РФ, за этот период в войска было направлено 141 тысяча новобранцев.
В военном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие срочной службы в ходе весенних отправок не направлялись в ДНР и ЛНР, а также в Запорожскую и Херсонскую области.
Дополнительно уточняется, что призывники не распределялись в места дислокации российских воинских частей в данных регионах и не привлекались к выполнению задач в рамках СВО.
Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что призывников не будут отправлять в зону СВО.