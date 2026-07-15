В районе Павлограда Днепропетровской области ликвидировали майора СБУ, участника так называемой «антитеррористической операции» (АТО) Украины в Донбассе Владислава Письменного. Высокопоставленный офицер служил в рядах ВСУ с 2022 года. Так проинформировал военный корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный на канале в «Макс».