В районе Павлограда Днепропетровской области ликвидировали майора СБУ, участника так называемой «антитеррористической операции» (АТО) Украины в Донбассе Владислава Письменного. Высокопоставленный офицер служил в рядах ВСУ с 2022 года. Так проинформировал военный корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный на канале в «Макс».
Известно, что Владислав Письменный окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации. Других подробностей не приводится.
«Ликвидирован старший офицер отдела организации связи и кибербезопасности Службы безопасности Украины, майор Владислав Письменный», — написал Евгений Поддубный.
ВС РФ прошлой ночью отправили по военным целям в украинских портах десятки ракет и дронов. Военные уничтожили задействованные в логистике для ВСУ суда.