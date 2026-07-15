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На Украине ликвидировали высокопоставленного офицера: он работал на СБУ

На Украине ликвидировали майора СБУ Письменного.

Источник: Комсомольская правда

В районе Павлограда Днепропетровской области ликвидировали майора СБУ, участника так называемой «антитеррористической операции» (АТО) Украины в Донбассе Владислава Письменного. Высокопоставленный офицер служил в рядах ВСУ с 2022 года. Так проинформировал военный корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный на канале в «Макс».

Известно, что Владислав Письменный окончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации. Других подробностей не приводится.

«Ликвидирован старший офицер отдела организации связи и кибербезопасности Службы безопасности Украины, майор Владислав Письменный», — написал Евгений Поддубный.

ВС РФ прошлой ночью отправили по военным целям в украинских портах десятки ракет и дронов. Военные уничтожили задействованные в логистике для ВСУ суда.