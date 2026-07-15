Ермолаев назвал виновных в покушении на него в Монако: след ведёт на Украину

Бизнесмен Вадим Ермолаев высказал мнение, что к покушению на него в Монако причастна украинская разведка. Текст письма Ермолаева публикует издание Nice-Matin.
«С учетом предоставленных нам материалов расследования мы убеждены, что действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины прямо причастны к этому покушению», — написал Ермолаев.
Напомним, 29 июня в Монако произошел взрыв. Женщина по имени Анастасия Березовская оставила у жилого здания рюкзак, после чего скрылась. В результате пострадал Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их сын.
Позже Березовская была найдена мёртвой. Сообщалось, что, соглашаясь совершить покушение на Ермолаева, она хотела заработать деньги на покупку дома.
Ранее высказывалось предположение, что к покушению на бизнесмена может быть причастна Служба безопасности Украины. Сообщалось, что СБУ «крышует» мошеннические кол-центры, о которых планировал рассказать правду Вадим Ермолаев.
Как дело Ермолаева превращается из покушения в войну теневых денег, читайте здесь на KP.RU.