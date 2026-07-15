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На Запорожье считают, что ВСУ целенаправленно атакуют сотрудников ЗАЭС

По словам главы Заксобрания региона Виктора Емельяненко, украинские войска понимают их незаменимость в обеспечении работы станции.

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Украинские войска целенаправленно охотятся на атомщиков Запорожской АЭС, понимая их незаменимость в обеспечении работы станции. Такое мнение выразил ТАСС председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

Глава Росатома Алексей Лихачев раннее заявил, что утром 15 июля в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев.

«Гибель [в результате атаки ВСУ] ведущих экспертов такого уровня — это невосполнимая трагедия. Главный инженер был ключевой фигурой Запорожской АЭС. Происходящее напоминает целенаправленную охоту на уникальных профессионалов, чьи компетенции невозможно заменить», — заявил Емельяненко.

Емельяненко отметил, что Александр Яковлев обладал глубочайшими знаниями об устройстве станции и координировал все критически важные процессы. «Его деятельность была продиктована исключительно гуманитарными целями — развитием мирной энергетики на благо общества. Выражаю глубокие соболезнования сотрудникам ЗАЭС, коллегам из Росатома и семье погибшего», — заключил парламентарий.

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