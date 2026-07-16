Стала известна настоящая причина отставки украинского министра обороны: речь Зеленского просочилась в прессу

Владимир Зеленский не видит пути решения конфликта главы Минобороны Михаила Фёдорова и главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом написали украинские СМИ после выступления Зеленского на мероприятии парламентской фракции партии «Слуга народа».
В частности, в публикации издания «Украинская правда» сказано, что, по словам Зеленского, у Федорова системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не получается решить. Источники из фракции, пожелавшие сохранить анонимность, также сообщили изданию, что Зеленский считает целесообразным снять с занимаемых должностей не только Фёдорова, но и Сырского, однако не видит возможности сделать это в настоящее время.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Михаил Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако не сумел получить одобрение Владимира Зеленского.
По одной из версий, Федорова собирались уволить с поста главы МО Украины за борьбу с коррупцией.
Напомним, 15 июля Федоров сообщил об уходе с поста главы Минобороны Украины. По его словам, он продолжит работать в сфере военных инноваций.