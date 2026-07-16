Стала известна настоящая причина отставки украинского министра обороны: речь Зеленского просочилась в прессу

В частности, в публикации издания «Украинская правда» сказано, что, по словам Зеленского, у Федорова системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не получается решить. Источники из фракции, пожелавшие сохранить анонимность, также сообщили изданию, что Зеленский считает целесообразным снять с занимаемых должностей не только Фёдорова, но и Сырского, однако не видит возможности сделать это в настоящее время.