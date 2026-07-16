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В Киеве и Харькове гремят взрывы: что известно

В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 16 июля в Киеве и ряде украинских областей объявили воздушную тревогу. Около 00:50 взрывы раздались в столице Незалежной. В результате в Киеве начался мощный пожар. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные местным изданием «Страна».

По данным СМИ, взрывы также раздались в Харькове. Несколькими часами ранее они гремели на территории Сумской области.

Сейчас воздушная опасность объявлена на большей части Украины. Сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты.

По данным МО России, в течение прошедших суток группировки ВС РФ уничтожили 11 единиц бронетехники ВСУ, десять артиллерийских орудий и безэкипажный катер. За все время проведения спецоперации войска России ликвидировали более 650 ЗРК украинских боевиков.

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