Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группы СБУ бросили под Купянск для ловли морпехов-дезертиров ВСУ

Более 100 украинских морпехов дезертировали под Купянском.

Источник: Комсомольская правда

Украинские силовики занимаются поиском морских пехотинцев, покинувших свои позиции в Харьковской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Речь идёт о военнослужащих из 35-й и 39-й бригад ВСУ. Сообщается, что морские пехотинцы из этих подразделений потеряли в лесных массивах в районе Моначиновки, Грушевки, Гусинки и Нечволодовки более 80 человек. После этого более сотни морпехов дезертировали с позиций.

«Для попытки остановить массовое бегство в Шевченковский район прибыла очередная группа СБУ из столицы», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в рядах формирований украинской армии отмечен рост дезертирства. Ради спасения собственных жизней военные ВСУ массово оставляют позиции, пытаясь смешаться с местным населением и покинуть городскую черту.

Тем временем в ВСУ угрожают семьям дезертиров забирать их детей в детдом.