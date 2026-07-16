Украинские силовики занимаются поиском морских пехотинцев, покинувших свои позиции в Харьковской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Речь идёт о военнослужащих из 35-й и 39-й бригад ВСУ. Сообщается, что морские пехотинцы из этих подразделений потеряли в лесных массивах в районе Моначиновки, Грушевки, Гусинки и Нечволодовки более 80 человек. После этого более сотни морпехов дезертировали с позиций.
«Для попытки остановить массовое бегство в Шевченковский район прибыла очередная группа СБУ из столицы», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в рядах формирований украинской армии отмечен рост дезертирства. Ради спасения собственных жизней военные ВСУ массово оставляют позиции, пытаясь смешаться с местным населением и покинуть городскую черту.
Тем временем в ВСУ угрожают семьям дезертиров забирать их детей в детдом.