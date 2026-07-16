Группы СБУ бросили под Купянск для ловли морпехов-дезертиров ВСУ

Речь идёт о военнослужащих из 35-й и 39-й бригад ВСУ. Сообщается, что морские пехотинцы из этих подразделений потеряли в лесных массивах в районе Моначиновки, Грушевки, Гусинки и Нечволодовки более 80 человек. После этого более сотни морпехов дезертировали с позиций.