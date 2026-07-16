ВС РФ существенно продвинулись в районе Славянска: войска наступают на позиции ВСУ

Военный с позывным Кортес рассказал о текущей ситуации в ДНР. По его данным, ВС России взяли под контроль подходы к Красному Лиману. Эти позиции находятся со стороны Славянска. Военный отметил, что ВСУ пытаются выдвинуться, однако не могут. Все дороги у Красного Лимана контролируются операторами БПЛА и российской разведслужбой. Бойцы РФ также срывают доставку боеприпасов ВСУ в этой области.