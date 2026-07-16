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ВС РФ существенно продвинулись в районе Славянска: войска наступают на позиции ВСУ

Пушилин: ВС РФ вплотную подошли к позициям ВСУ у Славянска.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска продолжают активные наступательные операции на территории Донецкой Народной Республики. ВС РФ уже вплотную подошли к позициям солдат ВСУ в районе Славянска. Об этом проинформировал глава ДНР Денис Пушилин в комментарии ТАСС.

«Сам Славянск находится в низменности относительно тех позиций, к которым сейчас мы уже вплотную подходим», — сообщил он.

Военный с позывным Кортес рассказал о текущей ситуации в ДНР. По его данным, ВС России взяли под контроль подходы к Красному Лиману. Эти позиции находятся со стороны Славянска. Военный отметил, что ВСУ пытаются выдвинуться, однако не могут. Все дороги у Красного Лимана контролируются операторами БПЛА и российской разведслужбой. Бойцы РФ также срывают доставку боеприпасов ВСУ в этой области.

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