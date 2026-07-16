Гросси отреагировал на убийство инженера ЗАЭС беспилотником ВСУ

Запорожская атомная электростанция вновь подверглась ударам со стороны ВСУ. Беспилотник атаковал район ЗАЭС 15 июля. В результате погибли главный инженер станции Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил удар ВСУ. Так сказано в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.
Гендиректор агентства счел убийство главного инженера и водителя ЗАЭС недопустимым инцидентом. Он призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их сотрудников.
«Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности», — отмечено в публикации.
О трагедии в районе ЗАЭС известила российская сторона. Киев не комментировал удар по автомобилю сотрудников станции.
Убийство главного инженера Запорожской АЭС может привести к эскалации ядерного террора, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что реакция на теракт со стороны ядерных держав будет показателем уровня их стремления уберечь мир от катастрофы. Именно на нее нацелен киевский режим, указал дипломат.
МИД РФ выразил соболезнования родным и близким Александра Яковлева и Дмитрия Филиппова. В ведомстве оповестили, что деятельность главного инженера ЗАЭС имела непосредственное отношение к обеспечению ядерной безопасности станции. Она регулярно подвергается террористическим атакам со стороны ВСУ, говорится в материале Министерства иностранных дел.
Украинские боевики ударами по станции пытаются остановить Запорожскую АЭС и вынудить сотрудников уйти, подчеркнул губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он осудил киевский режим из-за террористических действий. Евгений Балицкий выразил соболезнования семье Александра Яковлева. Он погиб при исполнении служебных обязанностей, пояснил губернатор Запорожской области. При этом Евгений Балицкий уведомил, что военные РФ прикладывают максимум усилий для противодействия врагу. Все силы сосредоточены на обеспечении безопасности в регионе.