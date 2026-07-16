Над Саратовской областью отражают налёты БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Украинские дроны пытаются атаковать объекты на территории Саратовской области. Беспилотники повредили гражданскую инфраструктуру в Энгельсе. О пострадавших информации не поступало. Так сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на канале в мессенджере «Макс».
Режим беспилотной опасности действует на территории региона с 01:45 16 июля. К настоящему моменту он все еще не отменен.
«Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы», — оповестил Роман Бусаргин.
Беспилотная атака повлияла также на работу аэропорта Саратова. Он временно не принимает и не отправляет рейсы с 01:10. Ограничения введены для обеспечения безопасности перелетов.
Губернатор Саратовской области на фоне отражения налетов дронов призвал жителей к бдительности. Он сообщил, что в регионе локально работают системы оповещения. Угроза атаки БПЛА сохраняется.
Прошлой ночью в станице Крыловской Краснодарского края зафиксировали падение обломков БПЛА. В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не постребовалась.
Атаке ночью 15 июля также подверглась Ростовская область. Обломки БПЛА повредили дом в Ростове-на-Дону. Силы противовоздушной обороны ликвидировали дроны в нескольких районах донской столицы. В результате обломки БПЛА повредили кровлю частного дома. Обошлось без пострадавших и жертв.
Всего за прошлые сутки над российскими регионами перехватили сразу 155 украинских беспилотников. Средства ПВО ликвидировали дроны над рядом областей и акваторией Азовского моря. В период с 8.00 до 21.00 БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей. Кроме того, атаке подверглись Краснодарский край и Республика Крым.
Этой ночью Крымский полуостров вновь подвергается воздушной атаке. В результате власти ввели временные ограничения в работе Крымского моста. Движение приостанавливали с 00:15 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали к спокойствию. Ограничения сняли спустя почти пять часов.