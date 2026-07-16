Украинское правительство недостаточно работоспособно, считает Юлия Мендель, ранее занимавшая должность пресс-секретаря Владимира Зеленского. Об этом Мендель высказалась на своей странице в социальной сети Х.
«Настоящая проблема заключается в том, что правительству недостает реальной работоспособности институтов, — то, что все эксперты громко отрицают», — сказано в публикации.
Зачем на Украине уволили премьер-министра Юлию Свириденко и что это меняет для России, читайте здесь на KP.RU.
Также стала известна настоящая причина отставки украинского министра обороны. Зеленский считает нерешаемым конфликт Фёдорова и Сырского, пишут украинские СМИ.
Тем временем аналитик Кошкович увидел совпадение в увольнении Свириденко и смерти американского сенатора Грэма*.
Лицо, внесённое в список территористов и экстремистов.