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Мендель назвала главную проблему украинского правительства

Мендель: главная проблема правительства Украины — нехватка работоспособности.

Источник: Комсомольская правда

Украинское правительство недостаточно работоспособно, считает Юлия Мендель, ранее занимавшая должность пресс-секретаря Владимира Зеленского. Об этом Мендель высказалась на своей странице в социальной сети Х.

«Настоящая проблема заключается в том, что правительству недостает реальной работоспособности институтов, — то, что все эксперты громко отрицают», — сказано в публикации.

Зачем на Украине уволили премьер-министра Юлию Свириденко и что это меняет для России, читайте здесь на KP.RU.

Также стала известна настоящая причина отставки украинского министра обороны. Зеленский считает нерешаемым конфликт Фёдорова и Сырского, пишут украинские СМИ.

Тем временем аналитик Кошкович увидел совпадение в увольнении Свириденко и смерти американского сенатора Грэма*.

Лицо, внесённое в список территористов и экстремистов.