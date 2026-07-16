Сальдо сообщил о высокой потребности в дизель-генераторах на Херсонщине

ГЕНИЧЕСК, 16 июля. /ТАСС/. Высокая потребность в дизель-генераторах отмечается в Херсонской области на фоне участившихся атак по энергообъектам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
«Потребность в дизель-генераторах, действительно, остается высокой. Противник постоянно бьет по энергоинфраструктуре, и регион должен иметь резервные источники питания. Все социально значимые объекты дизель-генераторами обеспечены. Больницы, пункты помощи, объекты жизнеобеспечения должны работать даже при перебоях со светом», — сказал Сальдо.
Он уточнил, что поручил главам муниципальных округов постоянно отслеживать обстановку на местах для оперативного решения вопросов с работой дизель-генераторов.