Сальдо сообщил о высокой потребности в дизель-генераторах на Херсонщине

«Потребность в дизель-генераторах, действительно, остается высокой. Противник постоянно бьет по энергоинфраструктуре, и регион должен иметь резервные источники питания. Все социально значимые объекты дизель-генераторами обеспечены. Больницы, пункты помощи, объекты жизнеобеспечения должны работать даже при перебоях со светом», — сказал Сальдо.