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Reuters: Украина потеряла треть мощностей по экспорту зерна морем

По информации агентства, их сокращение вызвали удары ВС РФ.

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Российские удары по украинским портам на Черном море существенно сократили возможности Киева по экспорту зерновых культур. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Всеукраинского аграрного совета.

Как отмечается, мощности по отгрузке зерна снизились с 6 млн до примерно 4 млн метрических тонн в месяц. При этом экспорт зерновых остается крупнейшим источником поступлений иностранной валюты для Украины, а 90% поставок осуществляется через три порта в Одесской области, указывает агентство.