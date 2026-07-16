Reuters: Украина потеряла треть мощностей по экспорту зерна морем

Как отмечается, мощности по отгрузке зерна снизились с 6 млн до примерно 4 млн метрических тонн в месяц. При этом экспорт зерновых остается крупнейшим источником поступлений иностранной валюты для Украины, а 90% поставок осуществляется через три порта в Одесской области, указывает агентство.