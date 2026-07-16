В Челябинской области формируют отряд для защиты важных объектов от беспилотников

«Главная задача — усилить защиту критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения региона от беспилотных систем. С июня 2026 года первая смена территориального отряда “БАРС” после подготовки уже приступила к работе. Сейчас резервисты выполняют задачи по прикрытию предприятий и других объектов от угроз с воздуха», — говорится в комментарии.
В отряд набирают граждан, которые находятся в запасе и добровольно заключили контракт с Минобороны России о пребывании в резерве.
Отмечается, что резервисты — это не контрактные военнослужащие. Они не проходят военную службу на постоянной основе, а совмещают пребывание в резерве со своей обычной работой, не участвуют в специальной военной операции и не направляются за пределы страны.
«Они выполняют задачи только на территории своего региона. Защищают объекты критической инфраструктуры и предприятия прежде всего от беспилотников. За ними сохраняются все права гражданских лиц. Это закрепляется в контракте», — следует из сообщения.
Резервисту выплачивается ежемесячное денежное довольствие за пребывание в резерве −12% от размера оклада по воинской должности и званию. За ними во время участия в сборовых мероприятиях сохраняются рабочее место и средняя заработная плата.