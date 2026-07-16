ВС России уничтожили дроны- «ждуны» ВСУ на сумском направлении.

«Работали на ЛБС — здесь противник особенно активно использует тактику засад с помощью дронов-»ждунов«. Мы проводили плановое патрулирование дорог и троп, отслеживали любые изменения в ландшафте. Работали аккуратно: сбросами ВОГ с разведывательного дрона поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться», — сообщил агентству Следопыт.