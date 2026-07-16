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ВС России уничтожили дроны- «ждуны» ВСУ на сумском направлении

ВС России уничтожили дроны- «ждуны» ВСУ на сумском направлении.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 16 июл — РИА Новости. Разведчиками-операторами беспилотных систем группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ обнаружены и уничтожены дроны- «ждуны» ВСУ с применением сбросов ВОГ на сумском направлении, заявил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Следопыт.

«Работали на ЛБС — здесь противник особенно активно использует тактику засад с помощью дронов-»ждунов«. Мы проводили плановое патрулирование дорог и троп, отслеживали любые изменения в ландшафте. Работали аккуратно: сбросами ВОГ с разведывательного дрона поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться», — сообщил агентству Следопыт.

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