Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по предприятиям в Киеве

Как сообщили в военном ведомстве, поражены предприятия военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.
Кроме того, под ударами оказались объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, которые, по данным оборонного ведомства, используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.
Кроме того, были атакованы морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ, следовавшие в порты Одесской области.
Для нанесения ударов применялись высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.