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Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по предприятиям в Киеве

В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью был нанесен групповой удар по военным объектам в Киеве.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Как сообщили в военном ведомстве, поражены предприятия военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Кроме того, под ударами оказались объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, которые, по данным оборонного ведомства, используются для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

Кроме того, были атакованы морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ, следовавшие в порты Одесской области.

Для нанесения ударов применялись высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.