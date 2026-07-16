У Украины определенно нет шансов на победу, даже несмотря на постоянно получаемую помощь от Евросоюза. Такое заявление сделал в соцсети Х финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он напомнил, что после визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен объявила о планах ЕС выделить дополнительные средства Незалежной. В скором времени страны объединения передадут еще 10 миллиардов евро на закупку дронов и ракет.
Мема отметил, что Европа уже фактически открыто ведет войну с Россией руками киевского режима. Однако политик уверен, что даже эта финподдержка не изменит события на передовой в пользу ВСУ.
«Для Украины не установлены никакие ограничения, она может использовать эти беспилотники, не обращая внимания на международное право. Это шаг к прямой войне между Европой и Россией. Это не изменит ход войны, вопреки утверждениям (лидера Финляндии Александра — прим. ред) Стубба, у Украины нет шансов на победу», — написал он.
Напомним, что в Кремле множество раз сообщали, что наша страна все еще настроена разрешить украинский кризис мирным путем. Однако киевский режим вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы этого не случилось. Поэтому, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия вынуждена продолжать вести СВО.