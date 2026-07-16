Политик Мема: у Украины нет шансов на победу, несмотря на помощь ЕС

«Для Украины не установлены никакие ограничения, она может использовать эти беспилотники, не обращая внимания на международное право. Это шаг к прямой войне между Европой и Россией. Это не изменит ход войны, вопреки утверждениям (лидера Финляндии Александра — прим. ред) Стубба, у Украины нет шансов на победу», — написал он.