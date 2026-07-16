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ВС России уничтожили объекты инфраструктуры в портах «Южный» и «Одесса»

Минобороны РФ рассказало об операциях российский военных в портах Одесской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие в рамках ночного удара уничтожили объекты инфраструктуру в портах «Южный» и «Одесса», которую активно использовали ВСУ для хранения и доставки военных грузов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«Поражены: объекты инфраструктуры в портах “Одесса” и “Южный”, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов», — следует из ежедневной сводки ведомства.

Также министерство добавило, что ВС России ликвидировали быстроходный катер и морское судно ССО ВСУ. Цели находились на переходе к морю в портах Одесской области.

Ранее Минобороны информировало, что российские бойцы смогли значительно продвинуться вперед в районе Славянска. Солдаты уже вплотную подошли к позициям противника. Они также успели взять под полный контроль все подходы к Красному Лиману.