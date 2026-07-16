Силы ПВО за ночь сбили 375 украинских дронов над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 375 украинских дронов над регионами государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Как отметили в ведомстве, противник попытался нанести массированные удары по российским регионам в ночь на 16 июля. Все цели были успешно уничтожены.
«Перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — указано в сводке.
Ранее стало известно, что ВС России активно продвигаются к Славянску в ДНР. В данным момент наши солдаты смогли взять под свой контроль все подходы к населенному пункту Красный Лиман. Данные позиции расположены со стороны Славянска.