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Минобороны сообщило об уничтожении 375 беспилотников за ночь

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку. С 21:00 15 июля до 8 утра 16 июля дежурные расчеты уничтожили 375 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Беспилотные аппараты ВСУ ликвидировали в небе над 19 регионами страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Кроме того, дроны сбили в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, а также над Крымом. Беспилотники также сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

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