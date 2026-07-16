Минобороны сообщило об уничтожении 375 беспилотников за ночь

Беспилотные аппараты ВСУ ликвидировали в небе над 19 регионами страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области.
Кроме того, дроны сбили в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, а также над Крымом. Беспилотники также сбили над акваториями Азовского и Черного морей.
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