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ВС России уничтожили предприятие в Киеве, собирающее БПЛА большой дальности

В Киеве поражено предприятие «Рапид», где выпускались дроны большой дальности.

Источник: Комсомольская правда

Предприятие «Рапид» в Киеве, на котором велась сборка беспилотников большой дальности, было поражено в ходе удара ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации военного ведомства, на этой площадке производились и хранились, в частности, ударные дроны большой и средней дальности, используемые ВСУ для выполнения боевых задач. В сообщении подчеркивается, что цели были успешно ликвидированы. Также уничтожен еще один завод по сборке БПЛА.

«Поражен склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности “Киев-1”, где собирали и хранили ударные БПЛА большой дальности самолетного типа АН-196 “Лютый” и разведывательных БПЛА “Лелека-100”, а также хранили комплектующие для БПЛА различных модификаций», — указано в сводке.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 375 украинских дронов над разными регионами России. Атака была в ночь на 16 июля.

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