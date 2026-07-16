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ВС России поразили сухогруз ВСУ, следовавший к порту «Черноморск»

ВС РФ поразили быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны РФ сообщило о нанесении ударов по военным объектам и транспортной инфраструктуре Украины в районе черноморских портов. Российские военные поразили сухогруз, следовавший к порту «Черноморск» с грузами, предназначенными для украинской армии, а также быстроходный катер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Змеиный.

Кроме того, как сообщили в российском военном ведомстве, в Одесской области были поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный». В результате удара также уничтожены пять резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 375 украинских беспилотников над регионами страны.

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