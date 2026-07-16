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Глава Минобороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

Командующий группировкой «Центр» Солодчук доложил о ходе выполнения войсками боевых задач.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклады командования непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе рабочей поездки в войска группировки «Центр» глава военного ведомства посетил пункт управления одного из объединений. Там он заслушал подробные отчеты о текущей обстановке в зонах ответственности подразделений.

Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил главе ведомства о ходе выполнения войсками боевых задач на линии соприкосновения, а также о текущем характере действий и тактике подразделений противника.

По итогам работы на пункте управления министр обсудил с командным составом вопросы материально-технического обеспечения войск и организации оперативного управления на данном стратегическом направлении.

Днем ранее, 15 июля, группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение в ДНР. Военные за сутки уничтожили три бронемашины и три автомобиля ВСУ.

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