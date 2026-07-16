В Минобороны раскрыли цели групповых ударов по Киеву и Одессе

В столице удар пришелся по объекту логистической компании «Рапид». По данным Минобороны РФ, там занимались сборкой и хранением беспилотников большой и средней дальности, а также складировали иностранные комплектующие для их производства.
«Поражены в городе Киев: промышленное предприятие логистической компании ПАО “Рапид” — осуществляющее сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве в «Макс».
Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности.
В ходе той же групповой атаки военные поразили еще одну цель — склад предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Как сообщают в министерства, на этом складе собирали и хранили ударные дроны Ан-196 «Лютый», разведывательные БПЛА «Лелека-100» и необходимые комплектующие.
Кроме того, удары наносились по инфраструктуре портов «Одесса» и «Южный». В одесском порту были уничтожены пять топливных резервуаров. На подходе к порту «Черноморск» под удар попал сухогруз, который перевозил военные грузы, а также быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный.