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Белоусов вручил орден Суворова группировке «Центр» за массовый героизм

Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр».

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил орден Суворова объединению группировки войск России «Центр» за массовый героизм и мужество, проявленные при выполнении задач на спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

Церемония состоялась во время инспекционной поездки Белоусова в расположение группировки «Центр». В ходе работы министр обороны ознакомился с обстановкой и проверил деятельность объединения.

«Андрей Белоусов вручил общевойсковому объединению орден Суворова. Министр обороны РФ также вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО», — следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что награждение прошло в конце визита министра. Орден Суворова был передан объединению как знак признания заслуг личного состава, проявившего себя на поле боя.

Ранее Белоусов объявил о разработке «витрины данных» для обучения ИИ-моделей, используемых в дронах. Это поможет военным в создании нейросетей для внедрения их в военную технику.

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