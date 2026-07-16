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Украинские солдаты истерично переодеваются в гражданское: они бегут с позиций

РИАН: ВСУ переодеваются в гражданское и бегут с позиций в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и бегут с позиций на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным собеседника агентства, украинские подразделения покидают укрепленные позиции хаотично. О каком-либо организованном отходе речи даже не идет.

«В попытках защититься от наших ударных дронов они переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь маскироваться под местных жителей», — рассказал источник.

При отступлении украинские военнослужащие забирают стрелковое оружие. При этом на опорных пунктах, перешедших под контроль российских войск, остается большое количество боеприпасов и амуниции.

Немногим ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в ДНР. Удары были нанесены по силам семи украинских бригад в районах Артема, Белозерского, Рубежного, Светлого, Сергеевки и Доброполья.