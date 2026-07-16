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В Крыму запретили публиковать сведения о работе ПВО и последствиях атак

В Крыму действует запрет на распространение фотографий, видеозаписей, координат и других сведений о работе систем противовоздушной обороны и последствиях атак беспилотников.

Ограничение также распространяется на данные о чрезвычайных происшествиях, военных, государственных и специальных объектах. Запрет введен для обеспечения общественной безопасности.

За нарушение предусмотрены штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для организаций, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

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