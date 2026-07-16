В ДНР заявили, что ВС РФ расширяют зону контроля у Константиновки

«На Константиновке идет серьезное расширение и с запада, и с востока», — сказал Кимаковский.
Он добавил, что, в частности, речь идет об успехах у районе Долгой Балки.
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские военные расширяют зону контроля у Константиновки ДНР, в частности в районе поселка Долгая Балка. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«На Константиновке идет серьезное расширение и с запада, и с востока», — сказал Кимаковский.
Он добавил, что, в частности, речь идет об успехах у районе Долгой Балки.