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В ДНР заявили, что ВС РФ расширяют зону контроля у Константиновки

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские военные расширяют зону контроля у Константиновки ДНР, в частности в районе поселка Долгая Балка. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Источник: РИА "Новости"

«На Константиновке идет серьезное расширение и с запада, и с востока», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что, в частности, речь идет об успехах у районе Долгой Балки.