Бойцы «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Подлиман и Студенок в Харьковской области, а также Волчий Яр, Маяки, Святогорск и Щурово в Донецкой Народной Республике.