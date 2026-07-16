Бойцы «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и улучшила свои позиции, нанеся поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Подлиман и Студенок в Харьковской области, а также Волчий Яр, Маяки, Святогорск и Щурово в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.