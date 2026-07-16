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Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило об успехах группировки «Центр» в зоне СВО. Потери ВСУ составили до 330 человек, также уничтожены артиллерийское орудие и три станции РЭБ. Удары наносились по механизированным и штурмовым бригадам украинских формирований.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР и Днепропетровской области. За минувшие сутки противник потерял до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что боестолкновения шли в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое и Сергеевка Донецкой Народной Республики, а также Новопавловка Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы», — отметили в Минобороны.