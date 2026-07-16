Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР и Днепропетровской области. За минувшие сутки противник потерял до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что боестолкновения шли в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое и Сергеевка Донецкой Народной Республики, а также Новопавловка Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы», — отметили в Минобороны.