Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило об успехах группировки «Центр» в зоне СВО. Потери ВСУ составили до 330 человек, также уничтожены артиллерийское орудие и три станции РЭБ. Удары наносились по механизированным и штурмовым бригадам украинских формирований.