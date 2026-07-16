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«Южная» группировка улучшила позиции и нанесла удары по ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об успешных действиях «Южной» группировки в ДНР. В сводке указано, что поражение нанесено формированиям механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял более 165 человек и 25 автомобилей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке Минобороны.

Отмечается, что бои с формированиями ВСУ проходили в районах населенных пунктов Васютинское, Веролюбовка, Дружковка, Ижевка, Краматорск, Никаноровка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики.

«За сутки противник потерял более 165 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — уточнили в военном ведомстве.