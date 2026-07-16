«Южная» группировка улучшила позиции и нанесла удары по ВСУ в ДНР

Российская «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке Минобороны.
Отмечается, что бои с формированиями ВСУ проходили в районах населенных пунктов Васютинское, Веролюбовка, Дружковка, Ижевка, Краматорск, Никаноровка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики.
«За сутки противник потерял более 165 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — уточнили в военном ведомстве.