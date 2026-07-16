«Южная» группировка улучшила позиции и нанесла удары по ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об успешных действиях «Южной» группировки в ДНР. В сводке указано, что поражение нанесено формированиям механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял более 165 человек и 25 автомобилей.