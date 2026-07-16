Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Части «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. В сводке Минобороны уточняется, что удары пришлись по бригаде морской пехоты и штурмовым полкам. Потери противника за сутки превысили 490 человек, также уничтожено семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла поражение украинским военным в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей. За минувшие сутки противник потерял свыше 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Вольное, Коломийцы, Маломихайловка, Подгавриловка и Просяная Днепропетровской области, а также Долинка, Любицкое, Никольское и Новосолошино Запорожской области.

«Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше