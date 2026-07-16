Части «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО

Российская группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла поражение украинским военным в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей. За минувшие сутки противник потерял свыше 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Вольное, Коломийцы, Маломихайловка, Подгавриловка и Просяная Днепропетровской области, а также Долинка, Любицкое, Никольское и Новосолошино Запорожской области.
«Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.