Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших

Обмен состоялся на белорусской границе.
Уточняется, что российская сторона передала украинской 501 тело погибших военнослужащих, взамен Украина передала 31 тело.
Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 18 июня — тогда украинской стороне было передано 522 тела, российской — 33.
Ранее Москва предложила Киеву передать тела погибших при обороне Константиновки украинских военнослужащих. Однако в Минобороны РФ констатировали, что украинская сторона не сделала ничего, чтобы тела погибших были захоронены родственниками.
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