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Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Россия и Украина совершили очередной обмен телами погибших военнослужащих, об этом сообщил телеканал «Первый информационный».

Источник: Sputnik.by

Обмен состоялся на белорусской границе.

Уточняется, что российская сторона передала украинской 501 тело погибших военнослужащих, взамен Украина передала 31 тело.

Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 18 июня — тогда украинской стороне было передано 522 тела, российской — 33.

Ранее Москва предложила Киеву передать тела погибших при обороне Константиновки украинских военнослужащих. Однако в Минобороны РФ констатировали, что украинская сторона не сделала ничего, чтобы тела погибших были захоронены родственниками.

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