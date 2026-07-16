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Группировка «Север» улучшила тактическое положение в двух областях

В Минобороны сообщили об улучшении тактического положения группировки «Север». Поражение нанесено механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов. За сутки уничтожено 13 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах Сумской и Харьковской областей. За минувшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Рыжевка, Садки и Уланово Сумской области, а также Захаровка, Казачья Лопань и Юрченково Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки», — добавили в Минобороны РФ.