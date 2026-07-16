Группировка «Север» улучшила тактическое положение в двух областях

Российская группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах Сумской и Харьковской областей. За минувшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Рыжевка, Садки и Уланово Сумской области, а также Захаровка, Казачья Лопань и Юрченково Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки», — добавили в Минобороны РФ.