Бойцы «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским военным в различных районах Запорожской и Херсонской областей. За минувшие сутки противник потерял более 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Малокатериновка и Орехов Запорожской области, а также Ингулец Херсонской области.
«Уничтожено более 55 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.