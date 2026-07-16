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Бойцы «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Подразделения группировки «Днепр» поразили механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял более 55 военнослужащих, семь единиц автомобильной техники и станцию радиоэлектронной борьбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским военным в различных районах Запорожской и Херсонской областей. За минувшие сутки противник потерял более 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Малокатериновка и Орехов Запорожской области, а также Ингулец Херсонской области.

«Уничтожено более 55 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.

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