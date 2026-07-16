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ВС РФ поразили объекты инфраструктуры и базы хранения БПЛА на Украине

Минобороны сообщило о нанесении ударов по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины. В ведомстве отметили, что поражены склады дронов дальнего действия и пункты дислокации наемников в 147 районах. Для ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также поразили места хранения дронов и пункты дислокации наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары также были нанесены по местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

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