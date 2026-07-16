Российские системы ПВО за сутки сбили 802 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 802 украинских беспилотных летательных аппарата, а также перехватили восемь управляемых авиабомб и пять снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.
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