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Российские системы ПВО за сутки сбили 802 украинских беспилотника

Минобороны РФ представило свежие данные о работе ПВО: за сутки сбито 802 дрона, перехвачено восемь авиабомб и пять снарядов HIMARS производства США. В ведомстве отметили, что все воздушные цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 802 украинских беспилотных летательных аппарата, а также перехватили восемь управляемых авиабомб и пять снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 802 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.

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