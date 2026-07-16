В Прикамье простились с погибшим на СВО сотрудником Пермского судозавода

Администрация Александровского муниципального округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО уроженца рабочего поселка Яйва. Плотников Александр Николаевич погиб при исполнении воинского долга.
Александр Плотников родился 26 мая 1988 года. После окончания школы № 33 получил профессию сварщика в Березниковском профессиональном училище № 28. Прошел срочную службу. Долгое время трудился в сфере ЖКХ сварщиком, последние годы — на Пермском судозаводе.
В сентябре 2023 года Александр Николаевич заключил контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. По окончании контракта вернулся домой, в 2025 году вновь отправился на передовую в состав добровольческого формирования «БАРС-8» (Боевой армейский резерв страны).
В зоне СВО Александр Плотников проходил службу командиром отделения. Погиб 28 июня 2026 года. Представлен к государственной награде (посмертно).
Администрация Александровского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего земляка.