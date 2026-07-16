В Прикамье простились с погибшим на СВО сотрудником Пермского судозавода

В сентябре 2023 года Александр Николаевич заключил контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. По окончании контракта вернулся домой, в 2025 году вновь отправился на передовую в состав добровольческого формирования «БАРС-8» (Боевой армейский резерв страны).