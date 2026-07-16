Политолог назвал фактор, способный приблизить завершение СВО

Эксперт заявил, что считает разговоры о возможных компромиссах или «сделках» по Украине оскорбительными для российской стороны. По словам Светова, рассуждения президента США Дональда Трампа о готовности России пойти на сделку по урегулированию конфликта не соответствуют российскому восприятию ситуации. Когда речь идет о вопросах жизни и смерти, слово «сделка» звучит издевательски, считает политолог.