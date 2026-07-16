Политолог назвал фактор, способный приблизить завершение СВО

Эксперт заявил, что считает разговоры о возможных компромиссах или «сделках» по Украине оскорбительными для российской стороны. По словам Светова, рассуждения президента США Дональда Трампа о готовности России пойти на сделку по урегулированию конфликта не соответствуют российскому восприятию ситуации. Когда речь идет о вопросах жизни и смерти, слово «сделка» звучит издевательски, считает политолог.
«Для Трампа это нормально, для нас — неприемлемо. Поэтому, кто будет занимать на Украине должности, значения не имеет. Надо продолжать громить ВСУ и приближать нашу победу», — пояснил собеседник NEWS.ru.
16 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит перспектив для быстрого возобновления переговоров по Украине. При этом Россия сохраняет открытость к диалогу, подчеркнул представитель Кремля.
15 июля президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что боевые действия на Украине могут завершиться до окончания его президентского срока. По мнению американского лидера, президент России Владимир Путин готов заключить соглашение об урегулировании конфликта в ближайшее время.
Трамп рассказал, что во время разговоров призывает российского лидера остановить боевые действия. При этом президент США отметил, что для достижения договоренностей необходима готовность обеих сторон.