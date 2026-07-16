Минобороны показало удар «Герани» по сухогрузу в Черном море. Видео

В ночь на 15 июля, по данным Минобороны, в порту Черноморск были поражены контейнеровоз и сухогруз, доставлявшие грузы для ВСУ, а в порту Днепро-Бугский Николаевской области — два сухогруза во время разгрузки. В Одессе ведомство сообщило о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ, объектов разгрузки, а также двух цехов по производству и сборке беспилотников.