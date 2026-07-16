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Минобороны показало удар «Герани» по сухогрузу в Черном море. Видео

Российское военное ведомство опубликовало кадры удара беспилотника «Герань-2» по сухогрузу в Черном море. По данным Минобороны, судно направлялось в порт Черноморск с военным грузом для ВСУ. Ранее ведомство сообщало о поражении других сухогрузов, контейнеровоза и портовой инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Минобороны сообщило, что расчеты ударных беспилотников «Герань-2» поразили сухогруз в акватории Черного моря, перевозивший военный груз для украинской армии. Ведомство опубликовало видео удара.

По данным военного ведомства, судно направлялось в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах Вооруженных сил Украины.

15 июля Минобороны сообщило о поражении еще трех сухогрузов с грузами военного назначения. Одно из судов было атаковано в порту Южный во время доставки груза. Два других сухогруза находились на рейде порта Одесса в ожидании разгрузки. Кроме того, ведомство заявило об уничтожении силами Черноморского флота четырех украинских безэкипажных катеров в Черном море.

В ночь на 15 июля, по данным Минобороны, в порту Черноморск были поражены контейнеровоз и сухогруз, доставлявшие грузы для ВСУ, а в порту Днепро-Бугский Николаевской области — два сухогруза во время разгрузки. В Одессе ведомство сообщило о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ, объектов разгрузки, а также двух цехов по производству и сборке беспилотников.

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