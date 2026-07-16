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Военкор показал удар наземного робота «Лягушка» по блиндажу ВСУ. Видео

Военкор Евгений Лисицын опубликовал кадры применения наземного робототехнического комплекса «Лягушка». Бойцы 6-й казачьей бригады направили дрон-камикадзе к блиндажу ВСУ и подорвали его.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военнослужащие применили дистанционно управляемую платформу для поражения укрепления противника. На опубликованных кадрах робот приближается к позиции, после чего происходит взрыв.

«Новые роботизированные комплексы всё активнее применяются на передовой, позволяя выполнять задачи без риска для жизни наших бойцов и повышая эффективность поражения целей», — отметил военкор.

Как пишет Лисицын, в результате удара блиндаж был уничтожен вместе с находившимися внутри военнослужащими ВСУ.

Впервые о применении комплекса-камикадзе «Лягушка» сообщалось в июне 2024 года на Авдеевском направлении. Тогда российские разведчики оснастили дистанционно управляемую платформу несколькими минами, скрытно подвели ее к позиции ВСУ и подорвали, уничтожив пулеметный расчет.

«Лягушка» представляет собой четырехколесную платформу с камерой, которая позволяет оператору обходить препятствия и направлять аппарат к цели. Дрон способен перевозить до 30 килограммов груза и работать на расстоянии более трех километров.

В мае 2024 года телеканал «Звезда» рассказывал, что комплекс «Лягушка» отличается компактностью, проходимостью и практически бесшумным ходом, благодаря чему его трудно заметить с воздуха. Аппарат способен развивать скорость до 20 км/ч.

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