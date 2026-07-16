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В Харькове дрон ВСУ сбил воздушный шар с Человеком-пауком. Видео

В небе над Харьковом операторы дронов ВСУ начали охоту на фольгированные шары в виде Человека-паука. Первый такой объект был сбит 10 июля, а 15 июля аналогичный шар снова заметили местные жители.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Харькове операторы зенитных дронов ВСУ начали перехватывать весьма нестандартные воздушные цели. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Герань: Черный ящик», мишенями для украинских военных стали фольгированные воздушные шары в виде супергероя комиксов Marvel — Человека-паука.

По данным издания, появление таких объектов в небе над городом фиксировалось как минимум дважды. Первый случай произошел 10 июля, когда украинские военные отчитались об успешном «перехвате» воздушного шара. На опубликованных в сети кадрах видно, как дрон выслеживает шар в форме супергероя и наносит по нему удар.

Спустя несколько дней, 15 июля, аналогичный объект снова заметили над городом. Местные жители опубликовали видео, на котором шар с изображением Человека-паука проплывает мимо окон жилого дома. Информация о том, удалось ли военным поразить и эту цель, не поступала. Кто запускал воздушные шары, неизвестно.

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