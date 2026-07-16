В Харькове дрон ВСУ сбил воздушный шар с Человеком-пауком. Видео

По данным издания, появление таких объектов в небе над городом фиксировалось как минимум дважды. Первый случай произошел 10 июля, когда украинские военные отчитались об успешном «перехвате» воздушного шара. На опубликованных в сети кадрах видно, как дрон выслеживает шар в форме супергероя и наносит по нему удар.