Средства ПВО в течение дня сбили 117 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня сбили над регионами Российской Федерации 117 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В военном ведомстве также подчеркнули, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Беспилотники были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО.
Отмечается, что беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Орловской, Тверской, Ростовской и Ярославской областями, а также Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сайт KP.RU писал, что силы ПВО за прошедшую ночь сбили 375 украинских дронов над регионами государства.