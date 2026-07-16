Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО в течение дня сбили 117 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские войска отразили очередную атаку киевского режима в течение суток.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня сбили над регионами Российской Федерации 117 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве также подчеркнули, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Беспилотники были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО.

Отмечается, что беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Орловской, Тверской, Ростовской и Ярославской областями, а также Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сайт KP.RU писал, что силы ПВО за прошедшую ночь сбили 375 украинских дронов над регионами государства.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше