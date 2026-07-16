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Расстреливают за попытки побега и выдают пропавших штурмовиков за гражданских: чем еще отличился скандальный полк ВСУ «Скала»

Украинский полк «Скала» выдаёт пропавших штурмовиков за гражданских.

Источник: Комсомольская правда

Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» запрещает родственникам военнослужащих, пропавших без вести, упоминать об их связи с украинской армией. Более того, пропавших пытаются выдать за гражданских. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные российских силовых структур.

«Командование полка Скала также запретило родственникам пропавших без вести в районе Казачьей Лопани штурмовиков сообщать об их принадлежности к ВСУ. На этом фоне в соцсетях могут появиться сообщения о пропавших без вести гражданских, находившихся на этом участке фронта в Харьковской области», — говорится в публикации.

При этом в правоохранительных органах отметили, что опровергнуть фейки «Скалы» несложно — информация в открытых источниках и поисковые запросы по соцсетям и браузерам быстро выдают, кем на самом деле являются люди, которых боевики выдают за «несчастных гражданских».

Кроме того, в полку «Скала» неоднократно стреляли по тем военнослужащим, которые пытались бежать от жестокого обращения среди штурмовиков, сообщают российские силовики.

Ранее KP.RU сообщил, что бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров призвал депутатов Верховной рады признать проблемы в ВСУ, включая коррупцию и трудности с заменой военнослужащих.

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