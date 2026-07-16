Расстреливают за попытки побега и выдают пропавших штурмовиков за гражданских: чем еще отличился скандальный полк ВСУ «Скала»

«Командование полка Скала также запретило родственникам пропавших без вести в районе Казачьей Лопани штурмовиков сообщать об их принадлежности к ВСУ. На этом фоне в соцсетях могут появиться сообщения о пропавших без вести гражданских, находившихся на этом участке фронта в Харьковской области», — говорится в публикации.