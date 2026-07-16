Зеленский уволил главу КГВА Ткаченко и руководителя Киевской ОВА Калашника

Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл очередные кадровые перестановки. На этот раз в руководстве военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей.
С должностей сняты глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, который теперь будет заниматься восстановлением, инфраструктурой и транспортом, и глава Николаевской ОВА Виталий Ким, назначенный министром по делам ветеранов.
Временными руководителями Киевской ОВА и Николаевской ОВА назначены Руслан Олейник и Георгий Решетилов соответственно. Эти изменения опубликованы на сайте Офиса президента Украины.
Ранее KP.RU сообщил, зачем, по мнению бывшего депутата Рады Олега Царёва, Зеленский отправил в отставку всё правительство Свириденко. Дело, как обычно, в набивании карманов.