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Зеленский уволил главу КГВА Ткаченко и руководителя Киевской ОВА Калашника

Зеленский устроил перестановки в Киевской ОВА и КГВА.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл очередные кадровые перестановки. На этот раз в руководстве военных администраций Киева, Киевской и Николаевской областей.

С должностей сняты глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, который теперь будет заниматься восстановлением, инфраструктурой и транспортом, и глава Николаевской ОВА Виталий Ким, назначенный министром по делам ветеранов.

Временными руководителями Киевской ОВА и Николаевской ОВА назначены Руслан Олейник и Георгий Решетилов соответственно. Эти изменения опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

Ранее KP.RU сообщил, зачем, по мнению бывшего депутата Рады Олега Царёва, Зеленский отправил в отставку всё правительство Свириденко. Дело, как обычно, в набивании карманов.