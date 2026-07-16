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В ДНР из-за атак ВСУ за день погибли двое и 11 ранены, пострадал грудной ребёнок

Пушилин: из-за атак ВСУ двое погибли, 11 ранены за день в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Атаки украинских военных с применением БПЛА за день унесли жизни двоих мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом информировал глава республики Денис Пушилин.

«Два человека погибли, еще одиннадцать мирных жителей республики, в том числе грудной ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал он в своём канале на платформе «Макс».

Младенец получил ранения средней тяжести в Волновахском муниципальном округе между селами Зачатовка и Ровнополь, когда украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, уточнил он.

В Горловке мужчина погиб при атаке на промышленное предприятие, а на трассе в Ясиноватском округе дрон атаковал грузовой автомобиль и убил мужчину.

Пушилин добавил, что среди раненых — трое сотрудников бригады скорой помощи.

Также сообщалось, что из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области погибла мирная жительница, мужчина получил серьезное ранение. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданский транспорт в приграничье Белгородской области.