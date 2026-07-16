Данные о потерях среди личного состава ВСУ, которые становятся очевидны и прозрачны только в результате обменов телами, всегда вызывают потрясение у граждан Украины. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Статистика обменов погибшими каждый раз вызывает шок среди украинских жителей, которые сразу же вспоминают о реальных потерях ВСУ в конфликте. Из российских моргов вернули 501 труп, на Родину вернулись останки 31 нашего Героя», — говорится в публикации.
Силовики сообщают, что недавний обмен телами погибших военных вызвал бурную реакцию на Украине. Во многом это обусловлено политикой тотального замалчивания со стороны киевского режима, который скрывает любую информацию о ходе боевых действий.
Ранее KP.RU сообщил, что украинский полк ВСУ «Скала» пытается выдавать пропавших штурмовиков за гражданских, а возмущающимся родственникам угрожают.