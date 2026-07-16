Коррумпированность экс-президента США Джо Байдена лежит в основе украинского конфликта. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта», — написал он в социальной сети Х.
Ранее американские аналитики озвучивали в СМИ версию, что Украина и 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден виноваты в начале конфликта в стране и несут ответственность за его продолжение.
Президент США Дональд Трамп также считает, что его предшественник Байден способствовал началу конфликта на Украине.
Во Франции также считают, что бывший президент США Джо Байден втянул Европу в украинский конфликт, при том, что она не имеет в нем никаких стратегических целей.
Тем временем конгрессвумен Луна собирается провести слушания в палате представителей США о поддержке Киевом Байдена на американских выборах в 2024 году.