Преступления Киева станут темой неформального заседания Совета безопасности ООН, которое состоится в пятницу, 17 июля. Заседание проведёт Россия, информирует постпредство РФ при Всемирной Организации. Будут рассматриваться террористические акты киевского режима как на территории Украины, так и за пределами этой страны.
«Семнадцатого июля в 10.00 по Нью-Йорку состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета безопасности ООН по “формуле Арриа” на тему “Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами”, — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале постпредства. Указанное время соответствует 17.00 по московскому времени.
Сообщается, что постпредство будет вести трансляцию мероприятия.
Накануне ФСБ сорвала беспрецедентную попытку терактов Киева на военных объектах РФ. Подробности здесь на KP.RU.
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Евросоюз одобрил террористические атаки киевского режима против граждан, открыв второй из шести переговорных кластеров для Украины.