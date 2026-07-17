Выбрал худшее время: Запад осмеял Зеленского за перетасовку кадров в правительстве

Запад высмеял Владимира Зеленского за спешную ротацию кадров в украинском правительстве. По мнению аналитиков издания Politico, для этого было выбрано наиболее неудачное время. Происходящее в правительственных кругах Киева издание определяет как внутреннюю склоку.
«Не могло и быть худшего момента для внутренней склоки, но именно это сейчас и происходит в Киеве, где в спешном порядке перетасовывают кадры», — сказано в публикации.
Напомним, на Украине вместе с премьер-министром отправлен в отставку молодой министр обороны Михаил Федоров, продержавшийся на этой позиции едва полгода. Сначала утверждалось, что его место займет генерал полиции, а ныне министр МВД Игорь Клименко, однако позднее Зеленский назначил и.о. главы Минобороны Украины генерала СБУ Евгения Хмару.
Также в четверг 16 июля украинская Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны.
Кроме того, Зеленский уволил главу КГВА Ткаченко и руководителя Киевской ОВА Калашника.