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Выбрал худшее время: Запад осмеял Зеленского за перетасовку кадров в правительстве

Politico: Зеленский выбрал худшее время для перетасовки кадров.

Источник: Комсомольская правда

Запад высмеял Владимира Зеленского за спешную ротацию кадров в украинском правительстве. По мнению аналитиков издания Politico, для этого было выбрано наиболее неудачное время. Происходящее в правительственных кругах Киева издание определяет как внутреннюю склоку.

«Не могло и быть худшего момента для внутренней склоки, но именно это сейчас и происходит в Киеве, где в спешном порядке перетасовывают кадры», — сказано в публикации.

Напомним, на Украине вместе с премьер-министром отправлен в отставку молодой министр обороны Михаил Федоров, продержавшийся на этой позиции едва полгода. Сначала утверждалось, что его место займет генерал полиции, а ныне министр МВД Игорь Клименко, однако позднее Зеленский назначил и.о. главы Минобороны Украины генерала СБУ Евгения Хмару.

Также в четверг 16 июля украинская Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны.

Кроме того, Зеленский уволил главу КГВА Ткаченко и руководителя Киевской ОВА Калашника.